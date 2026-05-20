Названы размеры надбавок за ночные и вечерние смены в Азербайджане

На практике нередко встречаются случаи, когда сотрудники работают по ночам, однако получают такую же зарплату, как и работники дневных смен. Работодатели объясняют это тем, что выполняемая работа одинакова, а значит и оплата должна быть одинаковой.

Что в таком случае предусматривает законодательство?

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, статья 166 Трудового кодекса предусматривает, что работа в ночное время, а также труд в многосменном режиме должны оплачиваться по повышенным тарифам - не ниже уровня, установленного Кабинетом министров.

Согласно постановлению Кабинета министров от 5 апреля 2001 года, за каждый час работы в ночное время сотруднику полагается доплата в размере 20% от его почасовой тарифной ставки. При многосменном графике за каждый час вечерней смены предусмотрена надбавка в размере 20%, а за работу в ночную смену - 40% от почасовой ставки.

В разъяснении по оплате труда за работу в ночное время и при многосменном режиме отмечается, что многосменным считается режим работы, организованный в две и более смены на предприятиях, в учреждениях и организациях, в том числе на производствах с непрерывным циклом. При этом продолжительность одной смены не должна превышать 8 часов при 40-часовой рабочей неделе.

Согласно Трудовому кодексу, ночным временем считается период с 22:00 до 06:00. В таких случаях работа сотрудников организуется по сменному графику, а рабочее время, как правило, распределяется равномерно по неделям.

Смена, не менее половины которой приходится на ночное время, считается ночной. Независимо от времени начала и окончания работы смена, предшествующая ночной, считается вечерней.

К примеру, на предприятии с непрерывным производственным процессом сотрудники работают посменно. В их трудовых договорах предусмотрено, что за каждый час вечерней смены выплачивается надбавка в размере 20% от почасовой ставки, а за ночную смену - 40%.

Допустим, за месяц сотрудник отработал 160 часов: 40 часов - в вечернюю смену, 40 часов - в ночную и 80 часов - в дневную. Если его ежемесячная зарплата составляет 1000 манатов, то почасовая ставка будет равна 6,25 маната.

Доплата за вечернюю смену:

(40 × 6,25) × 20% = 50 манатов.

Доплата за ночную смену:

(40 × 6,25) × 40% = 100 манатов.

Таким образом, итоговая зарплата сотрудника составит 1150 манатов.

При этом другие режимы работы, например разделение рабочего дня на части, не считаются многосменным или двухсменным графиком. Для таких работников за каждый час работы после 22:00 также предусмотрена доплата - в размере 20% от почасовой тарифной ставки.