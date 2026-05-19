В результате оккупации были практически полностью разрушены около 9 городов Азербайджана, серьезно пострадали более 300 населенных пунктов и сел. Мы продолжаем восстановительные работы. Карабах перестраивается с применением современных методов градостроительства.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил помощник Президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев во время выступления на панельном заседании "Жилье в коалициях глобальных центров".

Отметив, что эти территории восстанавливаются с нуля и даже иногда с "минуса", - поскольку эти земли серьезно загрязнены минами, - помощник Президента подчеркнул: "Наличие примерно 1,5 миллиона мин и других взрывных устройств подвергает безопасность серьезному риску. Поэтому проводятся масштабные операции по разминированию. Ведь в процессе постконфликтного восстановления вопрос безопасности и условий жизни крайне важен. В то же время изучаются возможности использования международного опыта и знаний при восстановлении освобожденных территорий".