Массовые протесты вспыхнули в Боливии - ВИДЕО
В Боливии набирают силу протесты против президента Родриго Паса.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Отмечается, что в провинции сторонники экс-президента Эво Моралеса перекрывают дороги.
Протесты начинают принимать характер этнического противостояния .
В это время правительство Боливии распорядилось арестовать всех главных лидеров движений коренных народов и профсоюзов шахтеров. А Эрик Принс, создатель частной военной компании Blackwater, выступил с предупреждением о колумбийских вооружённых группировках, которые, предположительно, уже проникли в Боливию по приказу левого президента Густаво Петро.
