Массовые протесты вспыхнули в Боливии

В Боливии набирают силу протесты против президента Родриго Паса.

Отмечается, что в провинции сторонники экс-президента Эво Моралеса перекрывают дороги.

Протесты начинают принимать характер этнического противостояния .

В это время правительство Боливии распорядилось арестовать всех главных лидеров движений коренных народов и профсоюзов шахтеров. А Эрик Принс, создатель частной военной компании Blackwater, выступил с предупреждением о колумбийских вооружённых группировках, которые, предположительно, уже проникли в Боливию по приказу левого президента Густаво Петро.