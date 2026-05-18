Президент Ильхам Алиев встретился с Президентом Шавкатом Мирзиёевым

18 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, выразив признательность Шавкату Мирзиёеву за участие в 13-й сессии Всемирного форума городов, глава нашего государства отметил, что присутствие Президента Узбекистана на этом мероприятии является показателем братских и дружеских отношений между двумя государствами и народами.

Вспомнив о встречах с Шавкатом Мирзиёевым, Президент Ильхам Алиев сказал, что проекты, обсужденные в ходе этих встреч, успешно реализуются.

Глава нашего государства также отметил строительство парка "Узбекистан" в Баку.

Выразив удовлетворение пребыванием в дружественном и братском Азербайджане, Шавкат Мирзиёев поздравил главу нашего государства с проведением 13-й сессии Всемирного форума городов ООН в Баку, подчеркнул, что это мероприятие создает возможность для обсуждения важных глобальных вопросов, посвященных теме градостроительства, и поблагодарил за приглашение.

Глава нашего государства выразил признательность за поздравления.

Отметив, что в каждый свой визит в нашу страну он становится свидетелем развития, Президент Узбекистана с удовлетворением подчеркнул, что Азербайджан строит новые города и села в Карабахе. Он расценил это как успехи, достигнутые под руководством Президента Ильхама Алиева.

Шавкат Мирзиёев сказал, что достижения нашей страны под руководством главы государства, а также Победа, одержанная в Отечественной войне, являются результатом усилий Президента Ильхама Алиева и его любви к Родине и народу.

Поблагодарив за добрые слова, глава нашего государства отметил поддержку Президента Узбекистана в восстановлении Карабаха. В этом контексте было подчеркнуто, что построенная узбекской стороной в Физули полная средняя школа номер 1 имени Мирзы Улугбека стала первым даром в процессе восстановления Карабаха. Президент Ильхам Алиев расценил это как олицетворение братства, поддержки и солидарности.

В ходе беседы с удовлетворением были отмечены визиты Президента Азербайджана в Узбекистан, Президента Узбекистана в нашу страну, состоявшиеся встречи.

Были еще раз рассмотрены экономические проекты, реализуемые двумя странами в соответствии с поручениями глав государств, выражено удовлетворение их исполнением. В этом контексте были затронуты проекты в области энергетики, горнодобывающей промышленности, сельского хозяйства, машиностроения, фармацевтики и других сферах.

Подчеркивалось, что отношения между нашими странами носят характер стратегического союзничества, с удовлетворением отмечено успешное развитие сотрудничества во всех областях.

