Встреча министров в рамках WUF13 – часть пути из Баку в Нью-Йорк

Встреча министров в рамках 13-й сессии Всемирного городского форума (WUF13) - часть пути из Баку в Нью-Йорк.

Как передает Day.Az, об этом сказал директор Департамента глобальных решений UN-Habitat Рафаэль Тутс на заключительной сессии встречи министров по Новой городской повестке в рамках WUF13.

"Сегодня на встрече министров по Новой городской повестке были затронуты вопросы устойчивого развития городов, жилищного строительства, земельных услуг и другие темы. Следующие 10 лет должны стать периодом реализации. Для этого нам необходимо финансирование, местные ресурсы и больше информации",- сказал он.

Тутс отметил, что сегодняшние дискуссии послужат подготовкой к встрече на высоком уровне.

"На наши плечи ложится новая ответственность. Давайте продолжим бакинские встречи в Нью-Йорке", - добавил Р. Тутс.