https://news.day.az/politics/1834849.html Председатель Госкомитета по строительству города Аркадаг прибыл в Азербайджан Председатель Государственного комитета по строительству города Аркадаг при Президенте Туркменистана Дерягелди Оразов прибыл в Азербайджанскую Республику 17 мая для участия в 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13). Как передает Day.Az, в Международном аэропорту Гейдар Алиев гостя встречали официальные лица.
Председатель Госкомитета по строительству города Аркадаг прибыл в Азербайджан
Председатель Государственного комитета по строительству города Аркадаг при Президенте Туркменистана Дерягелди Оразов прибыл в Азербайджанскую Республику 17 мая для участия в 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).
Как передает Day.Az, в Международном аэропорту Гейдар Алиев гостя встречали официальные лица.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре