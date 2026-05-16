В Японии задержаны подозреваемые в разбое

В Японии арестованы трое подростков, подозреваемых в совершении разбойного нападения.

Как передает Day.Az со ссылкой на японское общественное телевидение, в результате инцидента один человек погиб и двое получили ранения.

По данным полиции, группа злоумышленников ворвалась в дом и напала на мать и двух ее сыновей. 69-летняя женщина, занимавшая должность директора компании, скончалась от многочисленных колотых ранений в грудь, ее сыновья были госпитализированы с травмами.