Планируется принятие решений по стратегии развития Платформы НПО стран-членов ОТГ

До ноября 2026 года планируется принятие решений по стратегии развития Платформы неправительственных организаций стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ).

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил генеральный секретарь Платформы НПО стран-членов ОТГ, депутат Милли Меджлиса Азер Аллахверенов, выступая на II Форуме солидарности НПО стран-членов ОТГ в Баку.

"Площадка сотрудничества, формирующаяся на основе исторической, этнической, культурной и духовной общности тюркских государств, объединяя тюркский мир как единую семью в рамках одной платформы, превращает этот регион в XXI веке во влиятельный геополитический центр силы Евразии", - отметил он.

Генсек подчеркнул, что неправительственные организации, участвующие в нынешнем мероприятии, вносят значительный вклад в интеграцию тюркского мира, который с каждым днем становится все сильнее:

"Сегодня Платформа, опираясь на нашу общую историю, культурные связи, принципы солидарности, сотрудничества и взаимного уважения, играет важную роль в развитии и углублении социальных, гуманитарных и межобщественных связей в рамках тюркского мира, а также в укреплении единства и солидарности между НПО.

Платформа, выстраивающая свою деятельность в направлении расширения потенциала НПО, углубления дипломатии, диалога и обменов между тюркскими народами, а также широкого стимулирования обмена опытом и знаниями, за короткое время смогла добиться проведения двусторонних, трехсторонних и многосторонних мероприятий".

А. Аллахверенов отметил, что до ноября 2026 года в целях расширения спектра деятельности Платформы предусмотрено проведение ряда работ как на операционном, так и на институциональном уровне, включая принятие решений, касающихся правового статуса данной структуры и стратегии ее развития.

"Надеемся, что совместные проекты и мероприятия, которые в ближайшем будущем планируют реализовать неправительственные организации, представленные в нашей Платформе, создадут благоприятные условия для укрепления солидарности между нашими народами на прочной основе, а также внесут важный вклад в интеграцию тюркского мира", - заключил он.