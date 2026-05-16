"Карабах" сыграет против "Имишли" в 32-м туре Премьер-лиги
Сегодня в рамках 32-го тура футбольной Мисли Премьер-лиги "Карабах" примет "Имишли".
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, встреча состоится на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 17:00.
Отметим, что "Карабах" с 63 очками занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги Азербайджана. "Имишли", набравший 33 очка, располагается на девятой позиции.
Мисли Премьер-лига
32-й тур
16 мая
17:00. "Карабах" - "Имишли"
Судьи: Эмин Алиев, Асиман Азизли, Рахман Имами, Ниджат Исмайыллы.
VAR: Алияр Агаев.
AVAR: Ширмамед Мамедов.
Инспектор судей: Омар Пашаев.
Представитель АФФА: Эльчин Мамедов.
Стадион: Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова.
Тур завершится 17 мая.
