"ПСЖ" интересуется полузащитником "Реала"

Футбольный клуб "ПСЖ" проявляет интерес к полузащитнику мадридского "Реала" Эдуардо Камавинге.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, парижский клуб рассматривает возможность подписания 23-летнего французского хавбека.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что "Реал" допускает вариант с продажей Камавинги, однако сам футболист предпочитает остаться в мадридской команде.

Эдуардо Камавинга выступает за "Реал" с лета 2021 года. Его контракт с испанским клубом рассчитан до конца сезона-2028/2029.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость полузащитника составляет 50 миллионов евро.

Отметим, что накануне Камавинга не был включен в заявку сборной Франции на чемпионат мира.