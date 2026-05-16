"ПСЖ" интересуется полузащитником "Реала"
Футбольный клуб "ПСЖ" проявляет интерес к полузащитнику мадридского "Реала" Эдуардо Камавинге.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, парижский клуб рассматривает возможность подписания 23-летнего французского хавбека.
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что "Реал" допускает вариант с продажей Камавинги, однако сам футболист предпочитает остаться в мадридской команде.
Эдуардо Камавинга выступает за "Реал" с лета 2021 года. Его контракт с испанским клубом рассчитан до конца сезона-2028/2029.
По данным Transfermarkt, рыночная стоимость полузащитника составляет 50 миллионов евро.
Отметим, что накануне Камавинга не был включен в заявку сборной Франции на чемпионат мира.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре