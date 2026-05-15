Быть приглашённой на фестиваль «Харыбюльбюль» - огромная честь

Быть приглашённой на фестиваль "Харыбюльбюль" в Шуше - огромная честь.

Как передает Day.Az, об этом сказала в пятницу Trend cолистка Геликон-опера (Москва, Россия), заслуженная артистка Азербайджана Эльнара Мамедова.

Певица призналась, что поездка в Шушу стала для неё глубоко личным и символичным событием, связанным с воспоминаниями о детстве и мечтой её матери.

"У меня просто нет слов. Я вспоминаю детские годы, когда в учебниках по истории Азербайджана видела изображение Шушинской крепости и каждый год спрашивала у мамы: "А уже можно туда попасть?" Мама всегда с тоской отвечала: "Обязательно ты туда поедешь. И даже споёшь там", - рассказала Эльнара Мамедова.

По словам артистки, её первый приезд в Шушу совпал с днём рождения матери, которой уже нет рядом, что придало поездке особое эмоциональное значение.

"Вчера был день рождения моей мамы, и я впервые приехала в Шушу. Для меня это вдвойне особенный момент. Я словно вижу этот город и её глазами тоже", - отметила певица.

Эльнара Мамедова подчеркнула, что до сих пор не может полностью осознать свои чувства от пребывания на карабахской земле.

"Порой я даже не могу осознать, где нахожусь - что стою своими ногами на родной земле. Для меня это незабываемое событие и огромная честь - быть приглашённой на такой фестиваль", - сказала артистка.

Отметим, что 14 мая в городе Шуша, на равнине Джыдыр дюзю, состоялось открытие IX Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль", организованного Фондом Гейдара Алиева и министерством культуры.

В течение двух дней концерты и культурные мероприятия пройдут на различных площадках города Шуша. Фестиваль направлен на развитие межкультурного диалога, укрепление музыкальных связей и творческого обмена между артистами разных стран.