В Шуше состоялось открытие грандиозного Международного фестиваля "Харыбюльбюль"

На древней земле Карабаха - в городе Шуша, на знаменитой равнине Джыдыр дюзю, состоялось открытие грандиозного IX Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль", организованного Фондом Гейдара Алиева и министерством культуры.

Традиционно в фестивале принимают участие не только деятели искусств Азербайджана, но и музыкальные коллективы и солисты из разных стран, в этом году - из США, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Турции, Японии, Германии и других стран.

Фестиваль открылся танцевальной композицией "Мой Азербайджан" и произведением выдающегося композитора Джахангира Джахангирова "Мой рай - Карабах". Гостям была представлена яркая красочная программа национальных и мировых шедевров, жемчужин искусства.

В большом гала-концерте под овации зрителей выступили именитые артисты и молодые таланты. Среди них - народные артисты Азербайджана Полад Бюльбюльоглу, Тунзаля Агаева, Юсиф Эйвазов, а также заслуженные артисты Азер Заде, Эльнара Мамедова, Эльвин Ходжа Ганиев, Тайяр Байрамов. В концерте также выступили ашуги, заслуженные работники культуры Самира Алиева и Али Тапдыгоглу, лауреаты международных конкурсов Джамал Алиев, Мушфиг Гулиев, Риад Мамедов, Исмаил Зейналов, исполнитель Габиль Мамедов и его ученики, солист Мариинского театра Гамид Абдулов, японский музыкант Киёси Охира, солистка немецкой оперы "Рейн" Мара Гусейнова, турецкий исполнитель Угур Ишылак, а также творческие коллективы - Государственный ансамбль танца Азербайджана, Государственный ансамбль песни и танца имени Фикрета Амирова, Государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли, Государственная хоровая капелла Азербайджана, студенты Бакинской хореографической академии, казахстанский этно-фолк ансамбль "Туран", узбекский ансамбль танца "Шодлик" и туркменский ансамбль "Галкыныш". Завершился праздничный концерт исполнением "Карабахского яллы".

В течение двух дней концерты и культурные мероприятия пройдут на различных площадках города Шуша. Фестиваль направлен на развитие межкультурного диалога, укрепление музыкальных связей и творческого обмена между артистами разных стран.

Фестиваль "Харыбюльбюль" имеет особое значение для культурной жизни, и рассматривается не только как музыкальное событие международного масштаба, но и как символ возрождения города Шуша и сохранения богатого музыкального наследия Азербайджана.

Отметим, что фестиваль традиционно проводится в Шуше - культурной столице Азербайджана, а его название связано с цветком харыбюльбюль, который считается символом Карабаха и самого города Шуша. История фестиваля начинается с 1989 года, а международный статус он получил уже в 1990 году. В период карабахского конфликта концерты фестиваля проходили в Агдаме, Барде и Агджабеди. После исторической победы в Отечественной войне и освобождения наших земель от оккупации фестиваль был возрожден и вновь проходит в Шуше. Некоторые концерты фестиваля проходили и в городе Лачин.

