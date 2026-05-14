https://news.day.az/society/1834330.html В Баку обновляется автобусный парк еще двух маршрутов
В Баку обновляется автобусный парк еще двух маршрутов
Согласно информации, с 15 мая на маршрут №102 выйдут 8, а на маршрут №191 - 12 современных и комфортабельных автобусов. Оснащенные экологичной CNG-технологией автобусы марки Isuzu HC45 будут обслуживать пассажиров с интервалом 7-8 минут.
Оба маршрута будут работать в безналичном формате. Стоимость проезда составит 0,60 маната.
