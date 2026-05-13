Из Баку в Ханкенди можно будет доехать с комфортом

После Второй Карабахской войны Азербайджан в короткие сроки восстановил на освобожденных территориях практически все железнодорожные линии, демонтированные в период оккупации.

Об этом сказал в беседе с Day.Az эксперт по вопросам транспорта и логистики Рауф Агамирзаев.

По его словам, был построен участок Барда-Агдам, в прошлом году были открыты рейсы Баку-Агдам, функционирующие каждую субботу. В это году планируется достроить линию Агдам-Ханкенди, а также реконструировать участок Евлах-Барда. На этом участке сейчас низкая скорость движения - до 60 километров в час. На время реконструкции движение будет приостановлено, но после завершения работ здесь заработают современные скоростные поезда (100-120 километров в час), которые будут ходить по новому маршруту - Баку-Ханкенди.

"Азербайджанским железным дорогам уже 145 лет. А на днях исполнилось 143 года Трансказской железной дороге, которая соединяет каспийские и черноморские порты. Дорога была построена для транспортировки бакинской нефти и стала одним из проектов, изменивших экономическую и геополитическую карту региона. Так же, как сегодня меняет ее Баку-Тбилиси-Карс, являющаяся частью Среднего коридора.

На Транскавказской железной дороге есть ответвления в сторону Ханкенди, Балакена, Габалы, Гушчукерпю (Дашкесан), Газаха", - сказал Агамирзаев..

Планируется модернизация и других участков железной дороги, давно находящихся в эксплуатации, отметил наш собеседник.

Эксперт подчеркнул, что железные дороги, соединяющие регионы Азербайджана, соединяют и континенты. Восток с Западом, Север с Югом, Северо-Запад с Юго-Западом. По мнению Агамирзаева, это имеет стратегическое значение не только для Азербайджана и нашего региона, но и для всего мира. Исходя из этого, Азербайджан вкладывает в модернизацию железных дорог.

"Думаю, что уже пора задумать и о коротких маршрутах. Например, дорогу от Имишли до Агджабеди следует соединить с веткой в сторону Агдама. Это даст короткий выход и позволит интегрировать Карабахский регион в международные маршруты, перенаправить грузопотоки при различных рисках. Это важно и для организации пассажирских перевозок. Железные дороги позволяют обеспечивать связность, мобильность и создавать более благоприятные экономические условия в регионах", - сказал азербайджанский эксперт.

Лейла Таривердиева