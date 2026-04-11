Дороги возвращают жизнь на освобожденные земли

Если есть дорога - есть и жизнь. Если нет дорог, нет и жизни. Дорога дает дополнительный стимул, создает новые возможности. После ввода в эксплуатацию всех дорожных проектов на освобожденных территориях, можно будет наблюдать более активную интеграцию как между экономическими районами Азербайджан, так и в региональном масштабе.

Об этом сказал в беседе с Day.Az эксперт по вопросам транспорта и логистики Рауф Агамирзаев.

В Карабахе и Восточном Зангезуре, отметил он, продолжаются работы. После освобождения своих территорий Азербайджан начал активно строить, в том числе восстанавливать те дороги, которые имелись в советское время, но в годы армянской оккупации не эксплуатировались, так как оказались отчуждены от дорожной сети республики. Теперь Азербайджан интегрирует эти дороги как в свою национальную дорожно-транспортную сеть, так и в региональную.

"Старые дороги восстанавливаются и модернизируются, исходя из новых реалий. В прежние времена на этих территориях прокладывались в основном двухполосные дороги, а сейчас они расширяются и превращаются в автобаны. Многие из этих дорог становятся частью международных маршрутов. На юге это будущий Зангезурский коридор, на севере от нас - Транскавказская магистраль. Карабах и Восточный Зангезур находятся между этими двумя коридорами. Те дороги, которые строятся в настоящее время на освобожденных территориях, являются связующими звеньями между этими двумя маршрутами и тем самым становятся частью международной транспортной сети.

За прошедшие после войны годы построены и новые дороги. В первую очередь, это Дорога Победа. Она была построена на местности, где никогда не было дорог, и повторила маршрут, которым наша армия шла освобождать Шушу", - сказал эксперт.

По словам нашего собеседника, на стадии полного завершения находится магистраль Ахмедбейли-Физули-Шуша, уже введенная в эксплуатацию. Еще одна новая дорога - это Физули-Агдам. Несколько новых дорог построены вдоль границы с Арменией. Существовавшая дорога, идущая вдоль реки Хакари, была модернизирована, на некоторых участках еще продолжаются работы, строятся тоннели. Также введена в эксплуатацию дорога Барда-Агдам, активно ведутся работы по проекту Агдам-Аскеран-Ханкенди, Ханкенди-Шуша-Лачин. Существующие дороги по маршруту R-29 Барда-Истису разделены на участки Суговушан-Агдере, Сарсангское водохранилище-Гозлукерпю-Кяльбаджар, от Агдере в сторону Агдама, от Ходжавенда в сторону Физули. То есть по всему Карабаху идет активное строительство дорог, подчеркнул Агамирзаев. Некоторые из них уже в рабочем состоянии, такие, как Шюкюрбейли-Джебраил-Гадрут и Гадрут-Физули.

"Еще один из основных проектов - R-19 - Гянджа-Кяльбаджар-Лачин. Между Кяльбаджаром и Лачином всегда была грунтовая дорога, а сейчас строят современную, с тоннелями, эстакадами, короткими маршрутами. Прежде этот маршрут проходил по бездорожью через Омарский перевал на высоте 3261 метров над уровнем моря. По такой дороге мог проехать не каждый автомобиль. Поэтому под Муровдагским хребтом решили построить самый длинный в регионе автомобильный тоннель общей протяженностью 11,7 километра. Это обеспечит транспортным средствам короткий выход на маршруте Юг-Запад, соединяющем Персидский залив с черноморскими портами.

Думаю, большая часть проектов будет завершена в текущем году, а полностью - в будущем году. Большая часть работ уже проделана и многие дороги функционируют. Уже налажены пассажирское сообщение и логистика. Параллельно дорогам восстанавливаются населенные пункты. Если есть дороги - есть и жизнь", - сказал Рауф Агамирзаев.

Напомним, что ранее Азербайджанское государственное агентство автомобильных дорог опубликовало информацию о проектах дорожной инфраструктуры, реализуемых в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических регионах.

В сообщении указано, что завершено строительство 7 автомагистралей общей протяженностью 315,9 км, а также частично завершен один проект (участок длиной 24,2 км из 39,7-километровой автомагистрали Шюкюрбейли-Джебраил-Гадрут). Это дороги Тереар-Суговушан-Талыш (28,5 км); "Дорога Победы" (101 км); новое объездное шоссе без въезда в город Лачин (22 км); Талыш-Тапгарагоюнлу-санаторий Гашалты (22 км); Барда-Агдам (​​44,5 км); Физули-Гадрут (12,3 км); Гаджигабул-Бахрамтепе-Миндживан-госграница с Арменией (173,6-235 км - 61,4 км).

В 2026 году ожидается завершение автодорог Ахмедбейли-Физули-Шуша (81,7 км), Худаферин-Губадлы-Лачин (70,4 км), Тогана-Кяльбаджар-Истису (81,8 км), Кяльбаджар-Лачин (75,6 км), Горадиз-Джабраил-Зангилан-Агбанд (123,6 км) и других. Помимо этого, продолжается строительство внутренних дорог в Шуше, Агдаме, Губадлы, Зангилане, Кяльбаджаре, Джебраиле, Физули, Лачине.

Общая длина тоннелей, построенных на автомагистралях освобожденных территорий, составляет 70,8 км (45 тоннелей), общая длина мостов - 9581,6 м (447 мостов), а общая длина виадуков - 3871 м (16 виадуков). На сегодняшний день завершено строительство 28 тоннелей общей длиной 59,6 км, 392 мостов длиной 8339,1 метра и 9 виадуков длиной 1695 метров.

Лейла Таривердиева