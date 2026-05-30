Азербайджан является важным партнером для Великобритании в области безопасности.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил государственный министр Великобритании по вопросам обороны лорд Вернон Коакер на проведенном в Лондоне официальном приеме, посвященном 108-й годовщине независимости Азербайджана.

"Горжусь тем, что британское правительство, которое я представляю, выводит отношения с Азербайджаном на уровень стратегического партнерства. Это позволит нашим странам шире сотрудничать в сферах обороны и безопасности, торговли, инвестиций, экономического роста, а также инноваций и образования. Эти приоритетные направления обсуждаются в ходе визитов на высоком уровне между двумя странами, число которых растет", - сказал он.

Британский министр отметил, что в условиях, когда мир становится все более неопределенным и опасным, дружественные и партнерские отношения между странами важнее, чем когда-либо, и Азербайджан является важным партнером для Великобритании в области безопасности и дипломатии.

Он коснулся ощутимых достижений Азербайджана на протяжении всей истории, особенно в последние годы, отметив, что Великобритания приветствует неустанные усилия Президента Азербайджана Ильхама Алиева по достижению прочного мира в регионе.

Министр также с теплотой вспомнил свой визит в нашу страну в декабре прошлого года, подчеркнув, что Азербайджан произвел на него глубокое впечатление. Официальный представитель Британии сказал, что его особенно впечатлили сочетание древности и современности в Баку, а также единство Востока и Запада, доброта и гостеприимство азербайджанского народа, и подчеркнул, что лучше узнать страну можно, посетив Азербайджан.

Лорд Коакер заявил, что его встречи с Президентом Ильхамом Алиевым и официальными лицами государства во время визита в Азербайджан придали импульс развитию двусторонних отношений, в том числе сотрудничества в оборонной сфере.

Лорд Коакер, занимающий должность государственного министра, также является членом Палаты лордов британского парламента. Участие Великобритании в состоявшемся в Лондоне мероприятии, посвященном Дню независимости Азербайджана, на уровне государственного министра является еще одним показателем поступательного развития отношений между двумя странами.