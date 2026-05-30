"Ливерпуль" уволил Арне Слота

Футбольный клуб "Ливерпуль" принял решение расстаться с главным тренером Арне Слотом.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, нидерландский специалист покинул свой пост по итогам сезона-2025/26.

Слот возглавил "Ливерпуль" летом 2024 года после ухода Юргена Клоппа. Уже в дебютном сезоне он привел команду к победе в английской Премьер-лиге и стал первым нидерландским тренером, выигравшим чемпионат Англии.

Однако в завершившемся сезоне мерсисайдцы не сумели защитить титул. Команда финишировала на пятом месте в чемпионате Англии и лишь в последнем туре гарантировала себе участие в Лиге чемпионов.

По данным СМИ, главным кандидатом на пост нового наставника "Ливерпуля" считается Андони Ираола. Испанский специалист ранее успешно работал в АПЛ и входит в число наиболее востребованных тренеров на рынке.

Напомним, что Слот руководил "Ливерпулем" на протяжении двух сезонов. За это время он выиграл чемпионат Англии и вывел команду в Лигу чемпионов.