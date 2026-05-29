Моуринью уже подписал контракт с "Реалом"?

Главный тренер "Бенфики" Жозе Моуринью близок к возвращению в мадридский "Реал".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, португальский специалист уже подписал контракт с испанским клубом.

По информации источника, соглашение рассчитано на три года. Официально о назначении будет объявлено после президентских выборов в "Реале", которые состоятся 7 июня.

Моуринью уже возглавлял мадридский клуб с 2010 по 2013 год. За это время команда выиграла чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны.

В прошлом сезоне "Реал" завершил сезон без единого трофея, после чего в клубе решили пойти на серьезные изменения.