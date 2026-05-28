Google анонсировала бюджетные Android-ноутбуки

Google в дальнейшем планирует выпустить более доступные ноутбуки Googlebook, которые ранее были представлены как премиальные устройства на базе Android с глубокой интеграцией ИИ-помощника Gemini.

Изначально Googlebook позиционировались как конкуренты Apple MacBook и премиальным ноутбукам на Windows. Это вызвало вопросы о будущем устройств на ChromeOS, которые традиционно занимали нишу доступных ноутбуков для образовательного рынка и корпоративного сектора.

По словам вице-президента Google и главы подразделения ChromeOS Джон Малетис, первые модели Googlebook будут относиться к сверхпремиальному сегменту, однако в дальнейшем компания намерена расширить линейку более доступными решениями.

Он заявил, что стратегия Google заключается в том, чтобы технологии и инструменты для работы не зависели от стоимости устройств. Это означает постепенное снижение ценового порога для серии Googlebook по мере развития платформы.

Сейчас Google фактически развивает две независимые категории ноутбуков. "Хромбуки" сохраняют популярность благодаря низкой цене, простоте администрирования и удобству использования в образовательной среде, тогда как Googlebook ориентированы на пользователей флагманских ПК с акцентом на производительность и ИИ-функции.

Однако дальнейшее расширение линейки Googlebook в средний и бюджетный сегменты может привести к постепенному отказу от ChromeOS-устройств в их нынешнем виде. В Google уже сообщили, что "хромбуки" продолжат выпускаться как минимум до следующего года, существующие модели будут получать долгосрочные обновления, а часть устройств сможет перейти на интерфейс Googlebook.