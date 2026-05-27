Lenovo представила дешевый геймерский монитор

Lenovo представила в Китае новый игровой монитор Zhan 25Q под брендом Lecoo Bellator. Новинка ориентирована на киберспортсменов и пользователей, которым нужен компактный экран с высокой скоростью работы и повышенной четкостью изображения. Об этом сообщает издание GizmoChina, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Монитор оснащен 24,5-дюймовой IPS-матрицей с разрешением 2560 на 1440 пикселей и соотношением сторон 16:9. Благодаря сочетанию относительно небольшого экрана и разрешения QHD плотность пикселей достигает 119,89 PPI. Базовая частота обновления составляет 280 Гц с возможностью разгона до 300 Гц.

Для повышения плавности изображения заявлено время отклика 1 мс по схеме GTG и 0,5 мс MPRT. Также устройство поддерживает технологию переменной частоты обновления VRR, которая должна снижать вероятность разрывов и подтормаживаний изображения в играх.

Lenovo заявляет о поддержке 99% цветового пространства sRGB и 95% DCI-P3. Монитор использует технологию 8-bit + FRC с поддержкой отображения до 1,07 млрд цветов. Также предусмотрен режим HDR с пиковой яркостью до 400 нит.

Монитор выполнен в дизайне с тонкими рамками с трех сторон. Подставка позволяет регулировать высоту до 130 мм, менять угол наклона и поворачивать экран на 90 градусов для вертикального режима работы. Для подключения предусмотрены два порта HDMI 2.1 FRL, DisplayPort 1.4, USB 2.0 и стандартный аудиоразъем 3,5 мм. Также монитор оснащен встроенными стереодинамиками мощностью 3 Вт.

Стоимость устройства на этапе предзаказа составляет 899 юаней.