Анонсировано сюжетное дополнение для "Ведьмака 3"

CD Projekt официально подтвердила разработку третьего крупного дополнения к игре "Ведьмак 3: Дикая Охота" под названием "Баллады прошлого".

Как передает Day.Az, сообщение об этом появилось на сайте компании.

Дополнение создается совместно со студией Fool's Theory и выйдет в 2027 году на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. На консолях прошлого поколения, включая первую Nintendo Switch, "Баллады прошлого" будут недоступны.

Главным героем дополнения вновь станет Геральт из Ривии, что подтверждает намерение разработчиков сохранить связь проекта с классической трилогией. Первые подробности о дополнении компания планирует раскрыть уже летом.

По слухам, сюжет дополнения может связать историю с четвертой частью франшизы, где главной героиней станет Цири.

Разработкой DLC занимается Fool's Theory - польская студия, основанная бывшими сотрудниками CD Projekt. В ее составе работают разработчики оригинального "Ведьмака 3", включая ключевых специалистов проекта.

Для Fool's Theory сотрудничество с CD Projekt является одним из крупнейших проектов в истории студии. Помимо нового дополнения, команда также работает над ремейком первой части серии "Ведьмак", который создается на движке Unreal Engine 5.

Оригинальная версия "Ведьмак 3: Дикая Охота" вышла в 2015 году и доступна на ПК, PlayStation и Xbox, а также Nintendo Switch.