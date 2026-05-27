За счет Азербайджана Грузия заработает миллионы

Возобновление пассажирского железнодорожного сообщения между Баку и Тбилиси принесет грузинскому туризму дополнительно $200 миллионов долларов.

Как передает Day.Az, об этом говорится в отчете грузинской инвестиционной компании Galt&Taggart.

Отмечается, что прогнозируемый от запуска этого маршрута доход в 2026 году составляет $435 млн.

Также в отчете отметили, что это возобновление полностью компенсирует дефицит, возникший из-за ситуации на Ближнем Востоке, который в марте-апреле этого года составил около $150 миллионов долларов.

Отметим, что ЗАО "Азербайджанские железные дороги" возобновило пассажирские перевозки по маршруту Баку-Тбилиси-Баку.

На данном маршруте курсируют современные поезда, состоящие из спальных вагонов производства швейцарской компании Stadler Rail Group.

Пассажирам предоставляются услуги классов комфорт, комфорт+ и люкс.

В поездах нового поколения обеспечены более высокий уровень комфорта, современный интерьер, возможности индивидуального обслуживания и условия для путешествий, соответствующие международным стандартам.

Поезд ежедневно отправляется из Баку в 23:10 и прибывает в Тбилиси на следующий день в 08:41, а из Тбилиси отправляется в 21:00 и прибывает в Баку на следующий день в 06:24. Из этого времени 1 час предусмотрен для погранично-таможенного контроля на границе Азербайджана и 1 час - на границе Грузии.

Поезда Баку-Тбилиси-Баку останавливаются на территории Азербайджана на станциях Бакинский железнодорожный вокзал, Баладжары, Евлах, Гянджа, Агстафа и Бёюк Кясик, а на территории Грузии - на станции Гардабани и Тбилисском железнодорожном вокзале.