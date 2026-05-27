В мечетях совершен праздничный намаз по случаю Гурбан байрамы

27 мая по случаю Гурбан байрамы в мечетях Баку совершен праздничный намаз.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, праздничный намаз, организованный в мечети Тезепир, в качестве имама провел председатель Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде.

В церемонии приняли участие религиозные деятели и жители столицы.

Во время праздничного намаза были вознесены молитвы за упокой душ Общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, народу выражены пожелания процветания, единства и изобилия, а всей планете - мира и спокойствия.

Намазы по случаю Гурбан байрамы были совершены не только в столице, но и в различных регионах республики, а также в мечетях на освобожденных от оккупации территориях.