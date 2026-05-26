У Apple возникли проблемы

Apple столкнулась с трудностями при подготовке к массовому выпуску своего первого складного iPhone.

Как пишет MacRumors, по данным инсайдера Fixed Focus Digital, компания испытывает проблемы на этапе предварительной сборки устройства, из-за чего ей пока не удается добиться необходимого уровня производственного выхода.

Как утверждает источник, сложности связаны не с надежностью шарнирного механизма, о чем сообщалось ранее, а с процессом поверхностного монтажа компонентов (SMT). По его словам, показатели производства пока не удается вывести на требуемый уровень, хотя о риске переноса сроков запуска речи пока не идет.

Ранее другой инсайдер, Instant Digital, сообщал, что Apple сталкивалась с проблемами при тестировании шарнира, который якобы не соответствовал требованиям компании при длительном и интенсивном открытии и закрытии устройства. Однако позднее он уточнил, что эти сложности не должны повлиять на сроки выхода устройства.

Кроме того, появлялась информация, что разработка складного iPhone отстает от графика примерно на один-два месяца, хотя запуск осенью 2026 года по-прежнему сохранялся в планах. Массовое производство, согласно тем данным, должно начаться в июле.

Несмотря на сложности, информация из нескольких источников указывает, что Apple все еще рассчитывает представить складной iPhone осенью 2026 года вместе с линейкой iPhone 18 Pro.