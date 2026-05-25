Торал Байрамов перешел в "Бурсаспор"

Защитник сборной Азербайджана Торал Байрамов перешел из "Карабаха" в турецкий "Бурсаспор".

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом проинформировала пресс-служба агдамского клуба.

В заявлении отмечается, что важную роль в переходе сыграли серьезный интерес со стороны одного из самых известных клубов Турции, а также желание самого футболиста начать легионерскую карьеру и продолжить выступления за пределами Азербайджана.

"Карабах" положительно ответил на предложение "Бурсаспора" по трансферу 25-летнего игрока. После успешного завершения переговоров между клубами стороны достигли окончательного соглашения.

Торал Байрамов выступал за основную команду "Карабаха" с 2020 года. За это время он провел 254 матча и забил 37 голов.

Вместе с агдамским клубом футболист пять раз становился чемпионом Азербайджана и дважды выигрывал Кубок страны.

В составе сборной Азербайджана Байрамов провел 40 матчей и отметился пятью голами.

Отметим, что "Бурсаспор" завершил сезон в II Лиге Турции на первом месте и завоевал путевку в I Лигу.