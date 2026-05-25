Утверждено Соглашение о сотрудничестве в области продовольственной безопасности между Азербайджаном и Сербией - УКАЗ
Утверждено "Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Сербия о сотрудничестве в области продовольственной безопасности".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.
Согласно указу, после вступления Соглашения в силу Агентство продовольственной безопасности Азербайджанской Республики должно обеспечить реализацию его положений, а Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики должно направить уведомление Правительству Республики Сербия о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления Соглашения в силу.
Отметим, что соглашение было подписано 15 февраля 2026 года в Белграде.
