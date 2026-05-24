Экс-посол Турции в России назвал Азербайджан своей родиной

Бывший посол Турции в России Халил Акынджы, ранее также занимавший пост генсека Тюркского совета, назвал Азербайджан и другие тюркские государства своей родиной.

Как Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, об этом он сказал, комментируя обсуждения вокруг открытия турецко-армянской границы.

"Я турок, который считает все тюркские государства, в том числе особенно Азербайджан, своей родиной", - заявил Акынджы.

По его словам, в вопросе открытия турецко-армянской границы есть моменты, которые должны быть разъяснены как Анкарой, так и Баку.

"Сегодня Турция начала вести прямую торговлю с Арменией. Азербайджан также разрешил торговлю с Арменией и даже напрямую поставил топливо. То есть Армения получила возможность удовлетворять свои потребности напрямую, словно пограничные пункты уже открыты", - сказал он.

Акынджы также указал, что Турция и Азербайджан заинтересованы в скорейшем запуске Зангезурского коридора.