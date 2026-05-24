Предвыборное фиаско Кочаряна

Автор: Мехти Ахмедзаде

Экс-президент, чемпион по вешанью лапши на уши Роберт Кочарян отправился в турне по Армении, где в каждом населенном пункте пытается активно вешать лапшу на уши избирателям. Рейтинг у Робика Седраковича, напомним, остается мизерным. В надежде сократить разрыв с соперниками он решил раздавать громкие обещания, которые сам никогда не сможет выполнить. Видимо, рассчитывает, что таким образом ему удастся выпросить или переманить хоть какие-то голоса.

Будучи на встрече с жителями Ахуряна, Робик изрек, что вопрос освобождения т.н. "пленных" из Баку он якобы "сможет решить в разумные сроки".

"Уверен, что возможно...Это будет часть дальнейших переговоров. Я человек слова. Не могу сказать в какой срок, но вопрос может быть решен в разумные сроки, такую возможность я вижу", - сказал Кочарян.

Перед нами, дамы и господа, уникальный случай - человек слова, не выполнивший ни единого своего слова.

В Армении до сих пор помнят, чем являлась кочаряновскаaя власть и все еще говорят об ее ужасных последствиях для страны. При Кочаряне Армения получила 1 марта 2008 года разгон протестов, погибших на улицах Еревана, чрезвычайное положение, давление на оппозицию, ограничения для СМИ, укрепление кланово-олигархической системы, сращивание власти с крупным бизнесом и силовым аппаратом, массовое недоверие к выборам, коррупционные скандалы и политическое наследие, от которого сама Армения до сих пор пытается избавиться. И это только мизер из того, что помнят армяне. Перечислять все не будем, но, как минимум, это все говорит о том, что никаким "человеком слова" Кочарян быть не может. Шарлатана уже, думаем, раскусили.

Но самое смешное во всем этом - то, что он думает, что сможет вступить в некие переговоры с Баку и изменить твердое решение Азербайджана.

Сам веришь в то, что говоришь, Робик Седракович?