Фарид Гаибов вручил награды триумфаторам турнира King & Queen of the Court

В Азербайджане официально стартовал сезон пляжного волейбола. Как сообщает İdman.Biz, Федерация волейбола Азербайджана впервые организовала в стране турнир в уникальном международном формате King & Queen of the Court ("Король и королева площадки").

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, в соревнованиях, прошедших в Бакинском Дворце водных видов спорта, приняли участие 10 мужских и 12 женских команд. Динамичный турнир проходил по следующей системе: сначала команды сразились в групповом этапе, после чего лучшие из них сошлись в решающих противостояниях.

В финальную стадию у женщин пробились следующие пары:

Ильза Вилде - Инара Гусейнзаде

Джерен Эвмез - Дилек Кубра

Сабина Ализаде - Лейла Алиева

Дилара Агаева - Ульяна Ковалева

В мужском финале за титул боролись:

Атварс Вилде - Клавс Вилде

Гейдар Мамедли - Озан Балтаджи

Ибрагим Мамедов - Мухаммад Асланлы

Фярда Дярьяев - Джамал Джалилов

В ходе напряженной и зрелищной борьбы определились первые в истории азербайджанского пляжного волейбола "короли" и "королевы" площадки. В женском турнире золотые медали завоевал дуэт Сабина Ализаде - Лейла Алиева. Среди мужчин вне конкуренции оказалась пара Гейдар Мамедли - Озан Балтаджи.

По окончании матчей состоялась торжественная церемония закрытия и награждения. Победителям были вручены символические короны, дипломы, медали, а также ценные подарки от партнера Федерации - магазина часов VMF.

Награды триумфаторам вручили министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов и член правления Федерации волейбола Эльгар Багиров.