Фарид Гаибов вручил награды триумфаторам турнира King & Queen of the Court - ФОТО
В Азербайджане официально стартовал сезон пляжного волейбола. Как сообщает İdman.Biz, Федерация волейбола Азербайджана впервые организовала в стране турнир в уникальном международном формате King & Queen of the Court ("Король и королева площадки").
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, в соревнованиях, прошедших в Бакинском Дворце водных видов спорта, приняли участие 10 мужских и 12 женских команд. Динамичный турнир проходил по следующей системе: сначала команды сразились в групповом этапе, после чего лучшие из них сошлись в решающих противостояниях.
В финальную стадию у женщин пробились следующие пары:
Ильза Вилде - Инара Гусейнзаде
Джерен Эвмез - Дилек Кубра
Сабина Ализаде - Лейла Алиева
Дилара Агаева - Ульяна Ковалева
В мужском финале за титул боролись:
Атварс Вилде - Клавс Вилде
Гейдар Мамедли - Озан Балтаджи
Ибрагим Мамедов - Мухаммад Асланлы
Фярда Дярьяев - Джамал Джалилов
В ходе напряженной и зрелищной борьбы определились первые в истории азербайджанского пляжного волейбола "короли" и "королевы" площадки. В женском турнире золотые медали завоевал дуэт Сабина Ализаде - Лейла Алиева. Среди мужчин вне конкуренции оказалась пара Гейдар Мамедли - Озан Балтаджи.
По окончании матчей состоялась торжественная церемония закрытия и награждения. Победителям были вручены символические короны, дипломы, медали, а также ценные подарки от партнера Федерации - магазина часов VMF.
Награды триумфаторам вручили министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов и член правления Федерации волейбола Эльгар Багиров.
