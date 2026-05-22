Определены даты основных обрядов хаджа в Мекке

В ночь с 24 на 25 мая в Мекке начинается основной этап паломничества - период большого хаджа.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на teleqraf.az, об этом заявил руководитель отдела внешних связей Управления мусульман Кавказа и глава электронной системы хаджа Вюсал Джахангири.

По его словам, до этого времени паломники самостоятельно посещают мечеть аль-Харам для совершения обрядов у Каабы.

"Вчера в Мекку прибыла последняя группа паломников, и сейчас здесь находятся 1150 человек. В ночь с 24 на 25 мая начинается основной этап хаджа. Часть паломников отправится в Мину.

В ночь с 25 на 26 мая всех паломников перевезут в Арафат. 26 мая они будут находиться в Арафате с утра до вечера", - отметил он.

Напомним, что стоимость хадж-пакета в этом сезоне составляет 6 100 долларов на одного человека.