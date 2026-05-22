Полностью разрушенный после оккупации Агдам сегодня стремительно возрождается

Полностью разрушенный после оккупации город Агдам сегодня стремительно возрождается, и в рамках Программы Великого возвращения тысячи людей уже вернулись в родные края.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал специальный представитель Президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов на мероприятии на тему "От урбицида к возрождению: устойчивое восстановление, расселение и развитие в Агдаме, Физули, Ходжавенде, Джебраиле, Губадлы и Зангилане", проходящем в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

По его словам, когда Агдам был освобожден от оккупации, он выглядел как "Хиросима Кавказа" или "город призраков".

"Если нужно показать, как выглядит урбицид, то Агдам - самый яркий пример. Когда город освободили, здесь почти ничего не осталось. Однако за пять лет его облик полностью изменился. Агдам возрождается, как Феникс, восстающий из пепла, и будет жить дольше, чем предполагали оккупанты. Программа Великое возвращение реализуется стремительными темпами. В настоящее время в Агдамском районе насчитывается 72 населенных пункта, в Физулинском - 60, а в Ходжавендском - 83", - отметил Эмин Гусейнов.

Он сообщил, что в трех районах уже создано 11 жилых кварталов, построено 25 000 квартир и 18 864 частных жилых дома.

По словам специального представителя, в регионе также реализуются масштабные инфраструктурные проекты. Так, введено в эксплуатацию 16 автомобильных дорог общей протяженностью 593,7 километра, проложена железнодорожная линия Барда-Агдам, созданы железнодорожный и автовокзальный комплексы, построен международный аэропорт.

Э.Гусейнов подчеркнул, что в настоящее время в Агдаме проживает 7000 человек, а в Физули и Ходжавенде в общей сложности - 6700 человек, то есть в трех районах живут 13700 человек:

"Это свидетельствует о том, что люди возвращаются на свои родные земли. Они живут в новых домах, работают и становятся продуктивными членами общества.

Восстановительный процесс ведется в соответствии с принципами устойчивости. Жилые дома оснащаются солнечными панелями, в уличном освещении используются альтернативные источники энергии, а для повышения энергоэффективности создаются централизованные системы теплоснабжения".

Отметим, что сегодня в Баку проходит заключительный день WUF13.

В первый день форума состоялись встреча министров, посвященная Новой программе развития городов, министерский круглый стол, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и дискуссии по вопросам городского благополучия. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума ознаменовался впервые организованным Саммитом лидеров. В этот день состоялись дискуссии высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, урбанизационной политике и устойчивости городов. Также в рамках WUF13 состоялось открытие павильона города Мехико, который был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с латиноамериканским регионом и подготовки к WUF14.

Третий день WUF13 также запомнился обширной программой мероприятий. В этот день прошли обсуждения по таким темам, как глобальный жилищный кризис, формирование безопасных и инклюзивных городов, климатическая устойчивость, искусственный интеллект и городское управление, "зеленая" урбанизация, социальное равенство и устойчивый транспорт.

Одним из наиболее ярких событий третьего дня стало подписание меморандума о побратимстве между азербайджанским городом Шуша и турецким городом Трабзон.

Четвертый день WUF13 был отмечен обширной программой мероприятий, посвященных темам урбанизации, изменения климата, инклюзивного городского развития, жилищной политики и устойчивого управления.

В пятый день форума продолжились обсуждения глобального жилищного кризиса, формирования безопасных и инклюзивных городов, устойчивости к климатическим изменениям, применения искусственного интеллекта в городском управлении, "зеленой" урбанизации и социального равенства.

Одним из важных событий Форума городов Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА), состоявшегося в четвертый день, стало объявление об официальном присоединении Алматы к "Декларации о намерениях по созданию Форума "Умные города, устойчивые к изменению климата" СПЕКА.

Также впервые в истории WUF по инициативе Азербайджана состоялся "Форум НПО WUF13: Глобальное партнерство и принятие решений" (WUF13 NGO Forum).

Форум WUF13, посвященный теме "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населённые пункты", объединил правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества для укрепления глобального сотрудничества в сфере устойчивого городского развития. Для участия в форуме зарегистрировались более 40 тысяч человек из 182 стран мира.