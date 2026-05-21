Минфин Азербайджана и Всемирный банк обсудили цифровую трансформацию управления госфинансами

Министерство финансов Азербайджана и Всемирный банк обсудили цифровую трансформацию управления госфинансами.

Обсуждения состоялись 21 мая в ходе встречи первого заместителя министра финансов Азербайджанской Республики Анара Керимова с делегацией во главе с главным специалистом по государственному сектору Всемирного банка Фабьен Мрочка.

Об этом Day.Az сообщили в Министерстве финансов Азербайджана.

Отмечено, что в ходе встречи были обсуждены реализация "Программы укрепления потенциала среднесрочных расходных рамок в Азербайджане", совместно поддерживаемой Всемирным банком и Государственным секретариатом Швейцарии по экономическим вопросам (SECO), итоговые результаты программы и перспективы дальнейшего сотрудничества.

Анар Керимов отметил, что сложившееся долгосрочное и эффективное сотрудничество между Азербайджаном и Всемирным банком в сфере управления государственными финансами имеет важное значение с точки зрения укрепления фискальной дисциплины, стратегического бюджетного планирования и внедрения механизмов управления, ориентированного на результат. Было отмечено, что в рамках реализуемой программы достигнуты важные результаты в области укрепления среднесрочных фискальных рамок в стране, совершенствования стратегических бюджетных практик и ускорения перехода на программно-ориентированный бюджетный подход.

На встрече также были в центре внимания работы, проводимые в рамках сотрудничества с Всемирным банком в направлении цифровизации и цифровой трансформации в сфере управления государственными финансами. В этом контексте были отмечены основные мероприятия по анализу, модернизации цифровой экосистемы управления государственными финансами и внедрению современных информационных систем.

В свою очередь, Фабьен Мрочка отметила высокий уровень сотрудничества между Всемирным банком и Азербайджаном, подчеркнув, что проводимые реформы играют важную роль с точки зрения модернизации системы управления государственными финансами, расширения механизмов бюджетирования, ориентированного на результаты, и укрепления институционального потенциала.

В ходе встречи также были рассмотрены применение программных механизмов и механизмов бюджетирования, ориентированного на результаты, в секторах здравоохранения, молодежи и спорта, культуры и медиа, организация последующих тренингов для представителей соответствующих государственных учреждений, а также процесс перехода указанных секторов на программно-ориентированный бюджет. Наряду с этим была подчеркнута важность дальнейшей институционализации программных процессов и процессов бюджетирования, ориентированного на результаты, укрепления систем мониторинга и оценки, управления фискальными рисками, цифровой трансформации и расширения возможностей аналитического прогнозирования.