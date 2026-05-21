Пашинян снова наступил диаспоре на любимую мозоль

Автор: Лейла Таривердиева

Правила, установленные для избирателей на июньских парламентских выборах в Армении, оставили диаспору не у дел. Реваншистская оппозиция рассчитывала победить за счет голосов многомиллионной диаспоры, но это оказалось невозможным.

В этот раз избирательные участки за рубежом организовываться не будут. Чтобы проголосовать, зарубежным армянам придется приехать в Армению и опустить бюллетень в урну, физически присутствуя на "исторической родине". Немалая часть армян диаспоры имеет двойное и даже тройное гражданство, и тот же Самвел Карапетян очень рассчитывал, что российское армянство дружно отдаст голоса ему. А в России, как известно, проживает больше армян, чем в самой Армении. Теперь в соцсетях язвят: придется Самвелу покупать билеты своим избирателям, чтоб могли приехать и проголосовать за него.

Запрет введен для граждан Армении, постоянно проживающих за рубежом. Разрешается проголосовать онлайн только дипломатам и военнослужащим, находящимся на учебе или в командировке в других странах. Даже обучающиеся в иностранных вузах армянские студенты не смогут пойти и поддержать реваншистов.

Почему мы говорим именно о реваншистах? Потому что диаспора настроена против Никола Пашиняна, и такая ситуация сложилась не сегодня. Премьер-министр Армении не в лучших отношениях со спюрком с самого начала своего премьерства. Он сразу дал понять, что диаспора больше не будет диктовать правила Еревану, как это было всегда, с момента обретения Арменией независимости. Хотя, если брать шире, то диаспора диктовала армянам, как им жить в Армении, и в советские времена. Это было нормой. Фактически Армянская ССР находилась под управлением диаспоры не меньше, чем центральных властей СССР. Спюрк строго следил за формированием человеконенавистнической идеологии, а советская власть, как не странно, обеспечивала этой идеологии неприкосновенность.

Не случайно реваншистские круги Армении так держатся за диаспору, стараются ей понравиться и продемонстрировать, что готовы разделить с ней власть и сделать Армению снова проходным домом для внерегиональных интересов.

"Мы должны сделать Армению домом для всех десяти миллионов армян", - заявил ранее на встрече с молодежью Самвел Карапетян. Он раскритиковал действующее правительство, которое указало диаспоре на ее место, и теперь та "не существует в жизни Армении". И потому Армения проиграла и бла-бла-бла...

Отношения нынешнего правительства Армении со спюрком очень плохи, и Ереван больше не старается этого скрывать. Правительство Никола Пашиняна рушит один столп "армянской идентичности" за другим.

Армянство уже двести лет держится, точнее, держалось на четырех опорах - церкви, диаспоре, "геноциде" и "миацуме". Фундаментальные основы влиятельности Эчмиадзина серьезно повреждены политикой Пашиняна. Заперт на множество замков преступный "миацум". Официальным Ереваном поставлен под вопрос миф о "геноциде". Что касается диаспоры, то ее Пашинян тоже вывел из игры. Отношения со спюрком не сложились как-то сразу. Диаспора привыкла диктовать Еревану, а тут новый премьер решил избавить Армению от диктата диаспорских организаций.

Недавно эта позиция властей дала о себе знать так откровенно, что взорвала французское армянство.

В конце апреля в Париже состоялось открытие нового здания посольства Армении. В список гостей не были включены руководители местной армянской диаспоры, глава французской епархии ААЦ, а также "представитель" сепаратистов во Франции. "Нагорного Карабаха" уже три года как не существует, а "представитель" сепаратистского режима в Париже все еще ест чей-то хлеб.

Действия Еревана страшно возмутили Координационный совет армянских организаций Франции (CCAF). Было сделано специальное заявление, по которому заметно, что диаспора еле держит себя в руках. Прежде перед ее руководством расстилались красные дорожки, а теперь их не пустили на фуршет. Не пустили... ах, самого Ару Тораняна и Мурада Папазяна.

В 2022 году сопредседателю CCAF Папазяну был запрещен въезд в Армению, он был признан в стране нежелательным лицом. Аппарат премьер-министра Никола Пашиняна объяснил это решение предполагаемым участием Папазяна в организации нападения 1 июня 2021 года во Франции на кортеж делегации Пашиняна у посольства Армении.

Конфликт между Папазяном и Пашиняном восстановил против премьер-министра Армении все французское армянство. Посредником между Пашиняном и дашнаком выступил ни кто-нибудь, а сам президент Макрон. В феврале 2024 года, во время перезахоронения армянского участника сопротивления в Пантеоне, Макрон буквально заставил Никола мириться с дашнаком. После окончания ужина, организованного в Елисейском дворце, президент инициировал общение Никола Пашиняна и сопредседателей CCAF Мурада Папазяна и Ара Тораняна. Словно на смотринах невесты. Макрон в ярких красках описывал достоинства и работу этих двоих, поведал об их вкладе в работу с французским правительством и политическими деятелями. Но ничего не вышло. "Мирные переговоры" закончились перепалкой. Однако Макрон не сдавался и вынудил таки Никола Пашиняна разрешить дашнаку приезжать в Армению.

Ара Торосян был пресс-секретарем террористической АСАЛА. В 1985 году он был арестован и приговорен к 15 годам лишения свободы за укрывательство лиц, причастных к организации взрыва в парижском аэропорту Орли, однако приговор был обжалован, и Тороняну удалось избежать заслуженного наказания. Теперь он - большая шишка в диаспоре.

"Постпред" сепаратистов во Франции Ованесс Геворкян всегда чувствовал себя в этой стране очень хорошо. Не требовалось даже поддержки диаспоры, потому что тут для подобной деятельности всегда создавались комфортные условия. Сепаратист принимался в официальных кабинетах, подписывал какие-то неправомочные договора с местными лоббистами и мэрами французских провинций, был частым гостем на главных телеканалах Франции, возил французские делегации в Карабах в период оккупации. Трудно сказать, его "должность", обозначенная в гневном заявлении CCAF, проговаривается только в диаспоре, или же Геворгян продолжает считаться "дипломатом" и в официальных кругах Франции. Скорее всего, на официальном уровне этого афериста больше не принимают. Тем более, сейчас, когда Париж хочет поправить отношения с Баку.

Нежелание официального Еревана видеть на церемонии открытия нового здания посольства Армении этих троих одиозных лиц не на шутку взбесило диаспору. Диаспора ждет 7 июня, надеясь, что ее выдвиженцы одержат победу, и Армения снова станет, как говорит Карапетян, "домом" для чуждых ей интересов, а точнее - проходным двором.