Мир гармонии и чистых эмоций в Баку

В Международном центре мугама прошел концерт камерного оркестра "La Campanella" под художественным руководством преподавателя Музыкального колледжа при Азербайджанской национальной консерватории Гямярханым Мамедовой, сообщает Day.Az.

Для преданных любителей классики этот вечер стал настоящим праздником. Высокий исполнительский уровень музыкантов и бережно подобранный, разнообразный репертуар, вобравший в себя дух разных эпох, никого не оставили равнодушным. С первых же выступлений слушатели перенеслись в мир гармонии и чистых эмоций. Зал наполнился особой атмосферой, когда время на миг замирает, погружая каждого в удивительный мир звуков и красоты.

Концерт прошёл при участии концертмейстера Пярвиза Мамедова. В завершение вечера зрители тепло поблагодарили артистов продолжительными аплодисментами за незабываемые мгновения соприкосновения с прекрасным.

Классическое музыкальное наследие есть уникальный источник духовного развития. Такие вечера очень важны для профессионального роста молодых артистов и прививают слушателям искреннюю любовь к высокому искусству.

