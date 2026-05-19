Обнародована численность населения Азербайджана

Численность населения Азербайджана с начала года увеличилась на 5814 человек, или на 0,1%, и по состоянию на 1 апреля 2026 года достигла 10 млн 268 тыс. 165 человек.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации Государственного комитета по статистике Азербайджана, отражающего макроэкономические показатели экономического и социального развития страны за январь-апрель.

Согласно данным, 54,3% населения страны составляют городские жители, 45,7% - сельские.

Кроме того, мужчины составляют 49,8% населения, женщины - 50,2%.