Представитель Великобритании отметил высокий уровень вовлеченности участников WUF13 в Баку

За последние дни мы наблюдали высокий уровень вовлеченности, активности и обмена мнениями, что, несомненно, принесет пользу всем участникам.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заместитель директора по строительству, логистике, аэропортам и водным ресурсам Министерства бизнеса и торговли Великобритании Фергус Харраденс во время своего выступления, организованного павильоном Белого города на 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

По его словам, форум стал уникальной площадкой для обмена опытом между представителями разных стран и профессиональных сфер.

"Приятно видеть, как люди из разных стран и профессиональных областей объединяются, чтобы обсуждать глобальные вопросы, такие как управление ресурсами, взаимосвязанность, устойчивое городское развитие и интеграция природной среды в планирование и проектирование", - отметил Харраденс.

По мнению представителя Великобритании, такие международные форумы играют ключевую роль в формировании эффективных стратегий развития городов и укреплении сотрудничества между политиками, архитекторами и урбанистами из разных стран.

Отметим, что сегодня в Баку проходит третий день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, круглый стол министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.