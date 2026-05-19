С 1 апреля 2026 года в Азербайджане вступил в силу полный запрет на электронные сигареты и вейпы. Под ограничения попали импорт, продажа, хранение и использование устройств. Решение стало одним из самых жестких антитабачных шагов в регионе, и довольно быстро резко изменило казалось бы давным-давно устоявшийся рынок.

Практический эффект от нового закона оказался гораздо шире, чем просто исчезновение вейпов с прилавков. Большинство пользователей электронных сигарет достигшего совершеннолетия возраста меняют свои привычки и ищут новые форматы. Так как обстоят дела на этом рынке сейчас?

После вступления закона в силу ситуация развивалась предсказуемо быстро: легальная продажа электронных сигарет ушла, как говорится, в ноль в считанные дни. Да, в последние пару недель перед вступлением новых правил в силу, напоследок, потребители смели с прилавков почти все остатки вейпов - но всем было понятно, что это не выход, и рано или поздно потребителям придется столкнуться с необходимостью заново выстраивать привычную модель поведения. По сути люди оказались перед выбором: либо бросать, либо вернуться к "обычным" сигаретам, либо искать другие альтернативы. Спрос ведь никуда не делся, он просто изменил форму.

На фоне изменений особенно заметно вырос интерес к системам нагревания табака - устройствам, которые часто путают с вейпами, хотя принцип работы у них принципиально другой.

Тут, пожалуй, будет правильным коротко объяснить, в чем разница. Вейпы используют жидкости с никотином и не содержат табака. Системы нагревания табака работают иначе: они используют настоящий табак, но не доводят его до горения. Табак нагревается до температуры примерно 300-350°C.

Это различие принципиально. В обычной сигарете именно процесс горения становится источником основной массы вредных веществ. При нагревании без горения образуется аэрозоль, а не дым. US FDA - авторитетная организация общественного здравоохранения из США - отметила в своих исследованиях, что распространённая система электрического нагревания табака нагревает его, но не сжигает. Это "существенно снижает образование вредных и потенциально вредных химических веществ".

Помните ведь эту стереотипную фразу про каплю никотина, которая убивает лошадь? Так вот, одна из устойчивых ошибок в общественном восприятии - отождествление никотина и основных заболеваний, связанных с курением. Медицинская наука разделяет эти понятия: никотин формирует зависимость, но основная часть вреда от курения связана не с ним, а с продуктами горения табака - смолами и токсичными соединениями, которые образуются при сжигании.

Именно поэтому в последние годы развивается подход снижения вреда: курильщики, которые продолжают курить, могут существенно снизить уровни вредных веществ при переходе на продукты, где отсутствует процесс горения.

Важно подчеркнуть: речь не идет о продукте без риска для здоровья. Никотин остается никотином - он вызывает зависимость и несет риски. Но в рамках концепции снижения вреда обсуждается другой вопрос: какие альтернативы могут быть менее вредными для взрослых людей, которые в любом случае продолжают потреблять никотин.

И именно тут системы нагревания табака заняли отдельное место на рынке Азербайджана - они легальны и не попали под запрет.

А что думают об этом сами курильщики? 32-летний житель Баку Рустам рассказывает, что после запрета вейпов для него встал вполне практический вопрос - что делать дальше?

"Возвращаться к сигаретам не хотелось. После нескольких лет на вейпах это уже воспринимается совсем иначе. Опять этот запах, пепел, постоянный дым вокруг, жалобы семьи и друзей... Снова к этому привыкнуть очень сложно и не хочется вообще привыкать ко всем этим неудобствам", - говорит он.

По его словам, переход на одну из систем нагревания табака стал своего рода компромиссом. "Дыма нет, пепла тоже нет, нет этого сильного запаха. По ощущениям это что-то между тем, что было с вейпами, и сигаретами. Табачный продукт, но с такими же обстоятельствами, к которым я привык, когда курил вейп", - говорит наш собеседник.

Пример Рустама довольно типичен для нашего рынка сейчас. Часть пользователей, которые ранее перешли с сигарет на вейпы, сейчас выбирают легальные бездымные альтернативы - прежде всего системы нагревания табака.

Вместо послесловия

Полтора месяца спустя после запрета на вейпы можно констатировать довольно очевидную вещь: сама потребность определенного количества людей в никотине никуда не исчезла. Изменился сам рынок, его структура. Кто-то вернулся к сигаретам, кто-то наверняка ищет какие-то подпольные способы достать запрещенные вейпы, часть перешла на легальные альтернативы.

Конечно, кто-то скажет, что любые никотинсодержащие продукты должны быть максимально ограничены. Однако на практике рынок показывает более сложную картину: спрос сохраняется в любом случае - и этот спрос всегда найдет свое предложение, потому что потребители довольно быстро адаптируются к новым правилам игры. На этом фоне гораздо более эффективным выглядит вариант, когда рынок регулируется не через полный запрет, а через строжайшее регулирование и четкие легальные рамки.

Запрет вейпов не отменит - и неспособен отменить - потребление никотина. Но он уже сделал рынок прозрачнее и безопаснее.