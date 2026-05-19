WUF13 формирует имидж Баку как безопасного и современного мегаполиса будущего

WUF13 формирует имидж Баку как современного, безопасного и инфраструктурно развивающегося мегаполиса будущего.

Об этом в беседе с Day.Az заявила докторант кафедры международных отношений и мировой экономики КазНУ имени Аль-Фараби, политический эксперт Дин Циньпин.

"Проведение WUF13 в Баку имеет важное значение. Это не только международный форум, посвященный вопросам городского развития, но и показатель стремления Азербайджана активно участвовать в глобальном управлении, устойчивом развитии и многостороннем диалоге. Для Баку этот форум является важной возможностью продемонстрировать открытость города, его организационный потенциал и современный уровень развития. Принимая столь значимое международное мероприятие в рамках ООН, Баку может дополнительно укрепить свой имидж как важной площадки, связывающей региональные и глобальные вопросы, а также как города, способного проводить крупные международные форумы", - сказала она.

По ее словам, главные итоги WUF13 могут проявиться в нескольких направлениях.

"Во-первых, это формирование более широкого консенсуса по вопросам безопасного жилья, устойчивости городов, устойчивого развития и инфраструктурного строительства. Во-вторых, форум способствует обмену опытом между государствами, международными организациями, представителями городского управления и экспертным сообществом. В-третьих, он создает дополнительные возможности для последующего сотрудничества в сфере городского развития. После завершения форума важно будет обратить внимание не только на итоговые документы или инициативы, но и на то, смогут ли обсуждения перейти в конкретные совместные проекты, механизмы политического и экспертного обмена, а также долгосрочные партнёрства", - сказала политолог.

Дин Циньпин подчеркнула, что в последние годы Баку неоднократно принимал крупные международные мероприятия, включая COP29, международные конференции и спортивные соревнования.

"Это свидетельствует о том, что город накопил значительный опыт в сфере инфраструктурного обеспечения, организации крупных событий, безопасности и международного приема. Конечно, международный статус города формируется не за счет одного мероприятия, а является результатом последовательного накопления опыта. Проведение WUF13 еще раз показывает, что Баку укрепляет свои позиции как важная международная площадка для диалога в регионе. Он служит не только развитию самого Азербайджана, но и предоставляет важное пространство для взаимодействия между регионом Южного Кавказа и международным сообществом", - сказала она.

Политолог считает, что практическая польза WUF13 может проявиться в трех основных аспектах.

"Во-первых, форум способствует расширению связей Азербайджана с международными организациями, правительствами разных стран, структурами городского управления, бизнесом и экспертным сообществом. Во-вторых, он позволяет Баку изучить и адаптировать международный опыт в таких сферах, как жилье, транспорт, "зеленое" развитие, цифровое управление городом и развитие общественных пространств. В-третьих, проведение форума повышает внимание к потенциалу развития Азербайджана и его инвестиционной среде. При этом следует отметить, что такой эффект не всегда сразу выражается в прямых инвестициях. Более реалистично рассматривать WUF13 как возможность создать условия для будущих совместных проектов, обмена опытом и инвестиционного взаимодействия", - сказала Дин Циньпин.

По ее словам, подобные международные форумы оказывают достаточно заметное влияние на формирование городского имиджа.

"Участники знакомятся с Баку не только через официальную программу форума, но и через личный опыт: транспорт, гостиничную инфраструктуру, общественные услуги, уровень безопасности, городскую среду и культурную атмосферу. Поэтому WUF13 способствует продвижению Баку как современного, безопасного, организованного и инфраструктурно развивающегося международного мегаполиса", - добавила она.

Али Гасымов