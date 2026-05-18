От текущего глобального жилищного кризиса больше всего страдают дети и молодежь.

Как передает Day.Az, об этом в интервью Trend в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) заявил член Молодежного консультативного совета Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) и исполнительный директор организации "Молодые африканцы за устойчивую Африку" Джонатан Рики.

Он выразил благодарность UN-Habitat и правительству Азербайджана за организацию этой великолепной платформы.

"Особое внимание следует уделять предоставлению детям и молодежи платформ для диалога. Молодежь хочет, чтобы обсуждения приводили к практическим шагам. Отсутствие ее участия в принятии ключевых решений создает серьезные проблемы. Мы хотим, чтобы молодые люди обменивались мнениями с министрами и другими лицами, принимающими решения, и чтобы с ними был налажен постоянный диалог. Будущее принадлежит детям и молодежи, и лидеры должны уделять этим вопросам особое внимание.

Важно реализовывать планы, ориентированные на детей и молодежь. Существующие барьеры должны быть устранены. Одна из наших рекомендаций, основанная на Бакинском призыве к действию, заключается в том, чтобы при городском планировании адекватно учитывались мнения и решения молодежи. В то же время мы выступаем за дальнейшее укрепление политики, инициируемой и возглавляемой самой молодежью", - отметил он.