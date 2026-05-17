https://news.day.az/world/1835084.html Cкончался брат Мевлюта Чавушоглу Бизнесмен Айдын Чавушоглу, брат бывшего главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, скончался в больнице, где проходил лечение. Об этом передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.
Cкончался брат Мевлюта Чавушоглу
Бизнесмен Айдын Чавушоглу, брат бывшего главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, скончался в больнице, где проходил лечение.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.
Напомним, что Айдын Чавушоглу, который также являлся братом президента футбольного клуба "Аланьяспор" Хасана Чавушоглу, 5 мая был обнаружен с огнестрельным ранением в офисе автозаправочной станции в районе Аланья провинции Анталья.
Отметим, что Мевлют Чавушоглу в настоящее время возглавляет делегацию парламента Турции в НАТО.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре