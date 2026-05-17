Сотрудничество властей и местных сообществ способно изменить города

Тесное сотрудничество местных сообществ с государством и муниципальными властями способно кардинально улучшить жилищные условия и развитие городов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила одна из основателей Slum Dwellers International Селин Дкруз в ходе панельной сессии "Жилье для городского процветания и возможностей для всех" в рамках WUF13.

"Представьте, каких результатов можно добиться, если сообщества с их ресурсами и опытом будут тесно сотрудничать с государством и местными властями", - отметила она.

По словам Дкруз, неправительственные организации обладают ограниченными возможностями, тогда как устойчивые изменения требуют полноценного участия государственных структур.

Она рассказала о работе с жителями улиц и трущоб в Мумбаи. По ее словам, ключевую роль в решении их проблем сыграли самоорганизация сообществ, доступ к земле, финансирование и участие самих жителей в проектировании жилья.

Она отметила, что жители вместе с активистами изучали свободные участки в городе, добиваясь передачи земли под доступное жилье, а также создавали системы коллективных накоплений, которые помогли им получить банковские кредиты.

"Люди смогли доказать банкам, что способны откладывать средства, брать кредиты и возвращать их", - подчеркнула Дкруз.

Она добавила, что даже проектирование будущих домов происходило при непосредственном участии самих жителей, включая женщин из бедных районов.

По словам Дкруз, подобный опыт показывает, что участие местных сообществ может стать важным элементом устойчивого городского развития.