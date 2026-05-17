На WUF13 будет принят документ «Бакинский призыв к действию»

В рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), проходящей в Баку, будет принят документ "Бакинский призыв к действию" (Baku Call to Action).

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчын Рафиев на полях WUF13.

По его словам, в рамках форума запланированы сессии, диалоги, ассамблеи и различные многосторонние мероприятия.

"Эти мероприятия объединят государственные структуры, организации гражданского общества, представителей частного сектора и другие заинтересованные стороны", - отметил он.

Я.Рафиев подчеркнул, что ключевым итоговым документом форума станет "Бакинский призыв к действию".

"Кроме того, будут подготовлены итоговые заявления сопредседателей по результатам различных встреч. Эти документы внесут вклад в работу Политического форума высокого уровня ООН, который состоится в июле этого года в штаб-квартире ООН", - добавил заместитель министра.