На WUF13 будет принят документ «Бакинский призыв к действию» - Ялчын Рафиев
В рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), проходящей в Баку, будет принят документ "Бакинский призыв к действию" (Baku Call to Action).
Как передает Day.Az, об этом сказал Trend заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчын Рафиев на полях WUF13.
По его словам, в рамках форума запланированы сессии, диалоги, ассамблеи и различные многосторонние мероприятия.
"Эти мероприятия объединят государственные структуры, организации гражданского общества, представителей частного сектора и другие заинтересованные стороны", - отметил он.
Я.Рафиев подчеркнул, что ключевым итоговым документом форума станет "Бакинский призыв к действию".
"Кроме того, будут подготовлены итоговые заявления сопредседателей по результатам различных встреч. Эти документы внесут вклад в работу Политического форума высокого уровня ООН, который состоится в июле этого года в штаб-квартире ООН", - добавил заместитель министра.
