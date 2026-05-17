В Азербайджане стартует WUF13

В Баку сегодня проходит церемония открытия 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, основные мероприятия форума проходят на Бакинском олимпийском стадионе.

WUF13, который продлится до 22 мая, организован совместно Программой ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) и правительством Азербайджана.

Форум, считающийся одной из наиболее влиятельных международных платформ в сфере урбанизации, превратит Баку в центр глобальных дискуссий по вопросам городского планирования и устойчивого развития. Регистрация более 40 тысяч участников из 182 стран стала одним из самых высоких показателей за всю историю проведения Всемирного форума городов.

В рамках WUF13 состоятся широкие обсуждения, посвященные устойчивому развитию городов, влиянию климатических изменений на городскую среду, современным моделям городского управления, цифровым решениям, доступному жилью и экологическим подходам. Форум станет важной международной площадкой, объединяющей государственных деятелей, представителей международных организаций, мэров, экспертов и институты гражданского общества.

На мероприятии также будут представлены проекты восстановления и реконструкции, реализуемые Азербайджаном на освобожденных территориях. Ожидается, что особый интерес международных участников вызовут концепции "умного города" и "умного села", внедряемые в Карабахе и Восточном Зангезуре, а также проекты в рамках создания зоны "зеленой энергии".

Проведение WUF13 в Баку вновь демонстрирует способность Азербайджана успешно принимать крупные международные мероприятия и подчеркивает активную роль страны в продвижении глобального сотрудничества. Форум также рассматривается как важная возможность представить международной аудитории опыт Азербайджана в сфере устойчивого развития и современного градостроительства.

В ходе мероприятия обеспечивается синхронный перевод на официальные языки ООН - арабский, китайский, английский, французский, русский и испанский, а также на азербайджанский и турецкий языки.

Отметим, что впервые в истории Всемирного форума городов в его программу включен Саммит лидеров. Это нововведение еще больше повышает международную политическую и стратегическую значимость форума.