Израиль сообщил о ликвидации боевиков "Хезболлы" в Ливане

Израильские ВВС ликвидировали двух боевиков движения "Хезболла" в районе, откуда ранее были выпущены ракеты по израильским военнослужащим.

Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

Согласно информации, после нанесения ударов были зафиксированы повторные взрывы, что, по данным израильской стороны, указывает на наличие оружия внутри атакованного здания.

Кроме того, на юге Ливана израильские военные обнаружили склад вооружения Хизбалла. На складе находились боеголовки, магазины, бронежилеты, шлемы, оружейные стволы и штативы.