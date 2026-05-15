Google сокращает бесплатное облачное хранилище для новых пользователей Gmail

Компания Google тестирует сокращение объёма бесплатного облачного хранилища для новых пользователей Gmail и других сервисов экосистемы Google с 15 до 5 Гбайт.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Android Authority, о возможном изменении политики хранения данных сообщили пользователи, заметившие, что при регистрации новых аккаунтов им предоставляется лишь 5 Гбайт облачного пространства вместо привычных 15 Гбайт. В Google подтвердили проведение ограниченного тестирования, передает Day.Az.

"Мы тестируем обновлённую политику хранения данных для новых учётных записей, создаваемых в отдельных регионах, которая поможет нам и дальше предоставлять высококачественные услуги по хранению данных нашим пользователям, одновременно поощряя пользователей повышать безопасность своих аккаунтов для восстановления данных", - заявил представитель компании.

При этом Google не уточнила, в каких именно регионах проводится тестирование. По данным Android Authority, большинство жалоб поступает от пользователей из стран Африки.

Эксперты предполагают, что компания пытается ограничить практику создания нескольких аккаунтов для получения дополнительного бесплатного пространства в облаке. Для пользователей, уже имеющих 15 Гбайт бесплатного хранилища, изменения, вероятно, не затронут действующие условия.

На возможное глобальное внедрение новой политики указывает и изменение формулировки на странице поддержки Google. Если ранее компания обещала новым пользователям 15 Гбайт облачного пространства, то теперь в описании указано "до 15 Гбайт". По мнению наблюдателей, это может свидетельствовать о подготовке к расширению новых правил на другие рынки.