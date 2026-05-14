Рубио поставил под вопрос смысл существования НАТО - ВИДЕО
Отказ некоторых союзников по НАТО предоставить США доступ к военным базам во время конфликта с Ираном ставит под вопрос смысл существования альянса.
Как передает Day.Az, об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News.
"Когда партнеры по НАТО отказывают вам в использовании этих баз... тогда в чем смысл альянса?", - сказал он, добавив, что среди таких стран он упомянул Испанию.
По словам Рубио, у США есть "законные вопросы" к альянсу, включая распределение обязанностей и расходов.
"Это абсолютно законный вопрос, который необходимо обсудить, особенно учитывая, что мы оплачиваем две трети расходов", - отметил он.
