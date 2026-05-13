В Китае презентовали первого пилотируемого робота-трансформера

Китайская компания Unitree Robotics представила пилотируемого робота-трансформера GD01.

Как передает Day.Az, машина уже готова к серийному производству, один экземпляр стоит от $650 тыс.

Рост робота вдвое превышает рост взрослого человека, вместе с пилотом он весит 500 кг и способен передвигаться и на двух, и на четырёх конечностях.