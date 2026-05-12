В Баку на складе вспыхнул сильный пожар

В связи с пожаром на складе на территории поселка Локбатан Гарадагского района города Баку на место происшествия привлечены силы Государственной службы пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям.

В настоящее время продолжаются мероприятия по тушению пожара. Для ликвидации огня на территорию привлечено достаточное количество техники и личного состава МЧС.

Будет предоставлена дополнительная информация.