Мирзоян о выборе между ЕАЭС и ЕС

Армения является членом ЕАЭС и примет решение по вопросу евроинтеграции в надлежащее время.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил министр иностранных дел республики Арарат Мирзоян.

"Мы всегда говорили, что когда настанет время, когда поймем, что Армения должна сделать выбор между ЕАЭС и ЕС, то этот выбор должен быть сделан. Ничего нового в этом нет", - сказал он армянским СМИ, комментируя заявление президента России Владимира Путина.

"На данный момент мы - члены ЕАЭС, продолжаем нашу деятельность там и не секрет, что народ Армении имеет европейские устремления. Когда придет время решений, решим. Мы сегодня - члены ЕАЭС, никто не говорил, что выходим", - заявил глава МИД Армении.

В минувшую субботу Путин выступил с инициативой о проведении референдума в Армении по вопросу об отношениях с ЕС и Россией.