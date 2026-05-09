Таэквондисты Азербайджана выступят на чемпионате Европы

Сборная сборная Азербайджана по таэквондо примет участие в чемпионате Европы среди взрослых.

Как передает Day.Az со ссылкой на Федерацию таэквондо Азербайджана, турнир пройдет 11-14 мая в немецком городе Мюнхен.

Отмечается, что национальная команда уже отправилась в Германию.

На чемпионате Европы сборную будут сопровождать вице-президент Федерации таэквондо Азербайджана Ниямеддин Пашаев, главный тренер национальной команды Мамед Абдуллаев, а также тренеры Гюнай Зейналова и Сабухи Зульфугаров.