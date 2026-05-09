https://news.day.az/sport/1833337.html Таэквондисты Азербайджана выступят на чемпионате Европы Сборная сборная Азербайджана по таэквондо примет участие в чемпионате Европы среди взрослых. Как передает Day.Az со ссылкой на Федерацию таэквондо Азербайджана, турнир пройдет 11-14 мая в немецком городе Мюнхен. Отмечается, что национальная команда уже отправилась в Германию.
Таэквондисты Азербайджана выступят на чемпионате Европы
Сборная сборная Азербайджана по таэквондо примет участие в чемпионате Европы среди взрослых.
Как передает Day.Az со ссылкой на Федерацию таэквондо Азербайджана, турнир пройдет 11-14 мая в немецком городе Мюнхен.
Отмечается, что национальная команда уже отправилась в Германию.
На чемпионате Европы сборную будут сопровождать вице-президент Федерации таэквондо Азербайджана Ниямеддин Пашаев, главный тренер национальной команды Мамед Абдуллаев, а также тренеры Гюнай Зейналова и Сабухи Зульфугаров.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре